Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2580,20BIST SINAİ2.4660,70BIST GIDA, İÇECEK1.9040,33BIST TEKSTIL, DERİ9820,08BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.258
|0,20
|BIST SINAİ
|2.466
|0,70
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.904
|0,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|982
|0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.539
|-0,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.021
|1,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.637
|0,88
|BIST METAL ANA
|4.799
|0,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.581
|0,94
|BIST MADENCİLİK
|1.398
|1,66
|BIST HİZMETLER
|1.174
|0,48
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,45
|BIST ULAŞTIRMA
|1.756
|0,37
|BIST TURİZM
|286
|-0,01
|BIST TİCARET
|3.305
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|391
|0,67
|BIST SPOR
|1.074
|0,66
|BIST İNŞAAT
|1.919
|1,06
|BIST MALİ
|1.378
|0,52
|BIST BANKA
|1.280
|0,57
|BIST SİGORTA
|5.205
|1,65
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|937
|2,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.201
|0,40
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|610
|0,26
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.844
|-0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|1.922
|0,90
|BIST BİLİŞİM
|953
|1,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|989
|0,39
|BIST LİKİT BANKA
|1.111
|0,61
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.602
|0,59
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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