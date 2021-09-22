Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2300,03BIST SINAİ2.4270,64BIST GIDA, İÇECEK1.896-0,03BIST TEKSTIL, DERİ9710,09BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.230
|0,03
|BIST SINAİ
|2.427
|0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.896
|-0,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|971
|0,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.544
|0,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.990
|0,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.616
|-0,27
|BIST METAL ANA
|4.689
|1,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.519
|0,34
|BIST MADENCİLİK
|1.364
|0,13
|BIST HİZMETLER
|1.162
|0,42
|BIST ELEKTRİK
|86
|0,13
|BIST ULAŞTIRMA
|1.738
|0,66
|BIST TURİZM
|286
|0,30
|BIST TİCARET
|3.281
|0,62
|BIST İLETİŞİM
|385
|0,09
|BIST SPOR
|1.072
|1,28
|BIST İNŞAAT
|1.900
|0,22
|BIST MALİ
|1.358
|0,35
|BIST BANKA
|1.252
|0,56
|BIST SİGORTA
|5.072
|-0,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|920
|0,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.186
|0,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|611
|0,60
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.816
|-0,09
|BIST TEKNOLOJİ
|1.898
|0,92
|BIST BİLİŞİM
|944
|1,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|993
|-0,61
|BIST LİKİT BANKA
|1.086
|0,55
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.574
|0,95
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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