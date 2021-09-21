Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2700,44BIST SINAİ2.4380,17BIST GIDA, İÇECEK1.9050,63BIST TEKSTIL, DERİ9880,11BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.270
|0,44
|BIST SINAİ
|2.438
|0,17
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.905
|0,63
|BIST TEKSTIL, DERİ
|988
|0,11
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.557
|-0,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.988
|0,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.618
|0,35
|BIST METAL ANA
|4.719
|0,00
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.545
|-0,37
|BIST MADENCİLİK
|1.383
|0,79
|BIST HİZMETLER
|1.165
|0,75
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,28
|BIST ULAŞTIRMA
|1.729
|1,85
|BIST TURİZM
|289
|1,05
|BIST TİCARET
|3.294
|0,73
|BIST İLETİŞİM
|387
|0,33
|BIST SPOR
|1.062
|0,32
|BIST İNŞAAT
|1.917
|0,72
|BIST MALİ
|1.360
|0,49
|BIST BANKA
|1.248
|0,71
|BIST SİGORTA
|5.099
|0,51
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|924
|0,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.193
|0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|607
|-0,21
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.885
|-0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.894
|0,00
|BIST BİLİŞİM
|935
|0,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.007
|-0,07
|BIST LİKİT BANKA
|1.084
|0,68
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.577
|0,32
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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