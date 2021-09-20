Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.267 -1,11 BIST SINAİ 2.449 -1,43 BIST GIDA, İÇECEK 1.904 -2,00 BIST TEKSTIL, DERİ 992 -1,20 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.577 -0,70 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.981 -1,17 BIST TAŞ, TOPRAK 1.626 -1,50 BIST METAL ANA 4.779 -1,90 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.566 -1,12 BIST MADENCİLİK 1.386 -0,74 BIST HİZMETLER 1.160 -1,32 BIST ELEKTRİK 87 -1,22 BIST ULAŞTIRMA 1.690 -0,57 BIST TURİZM 290 -1,38 BIST TİCARET 3.282 -2,06 BIST İLETİŞİM 386 -1,41 BIST SPOR 1.080 0,87 BIST İNŞAAT 1.913 0,20 BIST MALİ 1.365 -1,33 BIST BANKA 1.260 -1,42 BIST SİGORTA 5.089 -1,87 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 924 -1,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.193 -1,21 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 611 -1,16 BIST ARACI KURUMLAR 4.927 -1,85 BIST TEKNOLOJİ 1.876 -1,97 BIST BİLİŞİM 929 -2,50 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.011 -1,68 BIST LİKİT BANKA 1.094 -1,37 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 1.582 -1,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler