Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.267-1,11BIST SINAİ2.449-1,43BIST GIDA, İÇECEK1.904-2,00BIST TEKSTIL, DERİ992-1,20BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.267
|-1,11
|BIST SINAİ
|2.449
|-1,43
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.904
|-2,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|992
|-1,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.577
|-0,70
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.981
|-1,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.626
|-1,50
|BIST METAL ANA
|4.779
|-1,90
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.566
|-1,12
|BIST MADENCİLİK
|1.386
|-0,74
|BIST HİZMETLER
|1.160
|-1,32
|BIST ELEKTRİK
|87
|-1,22
|BIST ULAŞTIRMA
|1.690
|-0,57
|BIST TURİZM
|290
|-1,38
|BIST TİCARET
|3.282
|-2,06
|BIST İLETİŞİM
|386
|-1,41
|BIST SPOR
|1.080
|0,87
|BIST İNŞAAT
|1.913
|0,20
|BIST MALİ
|1.365
|-1,33
|BIST BANKA
|1.260
|-1,42
|BIST SİGORTA
|5.089
|-1,87
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|924
|-1,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.193
|-1,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|611
|-1,16
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.927
|-1,85
|BIST TEKNOLOJİ
|1.876
|-1,97
|BIST BİLİŞİM
|929
|-2,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.011
|-1,68
|BIST LİKİT BANKA
|1.094
|-1,37
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.582
|-1,22
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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