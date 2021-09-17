Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.312-1,08BIST SINAİ2.490-0,22BIST GIDA, İÇECEK1.968-0,18BIST TEKSTIL, DERİ1.005-0,11BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.312
|-1,08
|BIST SINAİ
|2.490
|-0,22
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.968
|-0,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.005
|-0,11
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.586
|0,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.007
|0,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.647
|-0,53
|BIST METAL ANA
|4.877
|-0,63
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.603
|-0,22
|BIST MADENCİLİK
|1.406
|-0,30
|BIST HİZMETLER
|1.173
|0,36
|BIST ELEKTRİK
|89
|-0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|1.692
|1,83
|BIST TURİZM
|295
|1,48
|BIST TİCARET
|3.324
|0,47
|BIST İLETİŞİM
|388
|-0,20
|BIST SPOR
|1.064
|-0,32
|BIST İNŞAAT
|1.967
|0,24
|BIST MALİ
|1.382
|-0,13
|BIST BANKA
|1.283
|-0,27
|BIST SİGORTA
|5.201
|0,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|934
|0,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.201
|0,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|619
|-0,55
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.962
|-0,49
|BIST TEKNOLOJİ
|1.895
|-0,06
|BIST BİLİŞİM
|943
|-0,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.025
|0,64
|BIST LİKİT BANKA
|1.113
|-0,22
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.603
|-0,04
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500