Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.312 -1,08 BIST SINAİ 2.490 -0,22 BIST GIDA, İÇECEK 1.968 -0,18 BIST TEKSTIL, DERİ 1.005 -0,11 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.586 0,47 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.007 0,21 BIST TAŞ, TOPRAK 1.647 -0,53 BIST METAL ANA 4.877 -0,63 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.603 -0,22 BIST MADENCİLİK 1.406 -0,30 BIST HİZMETLER 1.173 0,36 BIST ELEKTRİK 89 -0,09 BIST ULAŞTIRMA 1.692 1,83 BIST TURİZM 295 1,48 BIST TİCARET 3.324 0,47 BIST İLETİŞİM 388 -0,20 BIST SPOR 1.064 -0,32 BIST İNŞAAT 1.967 0,24 BIST MALİ 1.382 -0,13 BIST BANKA 1.283 -0,27 BIST SİGORTA 5.201 0,22 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 934 0,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.201 0,13 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 619 -0,55 BIST ARACI KURUMLAR 4.962 -0,49 BIST TEKNOLOJİ 1.895 -0,06 BIST BİLİŞİM 943 -0,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.025 0,64 BIST LİKİT BANKA 1.113 -0,22 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 1.603 -0,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler