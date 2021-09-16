Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri (Günlük) 16.09.2021Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3830,28BIST SINAİ2.519-0,05BIST GIDA, İÇECEK1.9790,46BIST TEKSTIL, DERİ1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri (Günlük) 16.09.2021
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.383
|0,28
|BIST SINAİ
|2.519
|-0,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.979
|0,46
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.022
|0,75
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.586
|-0,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.011
|-0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.674
|-0,11
|BIST METAL ANA
|4.975
|-0,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.642
|0,14
|BIST MADENCİLİK
|1.447
|-1,47
|BIST HİZMETLER
|1.172
|0,35
|BIST ELEKTRİK
|90
|0,41
|BIST ULAŞTIRMA
|1.647
|0,66
|BIST TURİZM
|295
|0,10
|BIST TİCARET
|3.318
|0,61
|BIST İLETİŞİM
|389
|0,04
|BIST SPOR
|1.078
|-0,44
|BIST İNŞAAT
|1.961
|-0,30
|BIST MALİ
|1.395
|0,53
|BIST BANKA
|1.297
|0,93
|BIST SİGORTA
|5.211
|0,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|936
|0,83
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.209
|0,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|629
|-0,27
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.033
|0,58
|BIST TEKNOLOJİ
|1.923
|0,62
|BIST BİLİŞİM
|964
|0,85
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.023
|0,14
|BIST LİKİT BANKA
|1.126
|0,81
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.612
|0,04
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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