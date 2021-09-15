Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.380-0,08BIST SINAİ2.5410,15BIST GIDA, İÇECEK1.9840,28BIST TEKSTIL, DERİ1.0181,21BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.380
|-0,08
|BIST SINAİ
|2.541
|0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.984
|0,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.018
|1,21
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.592
|0,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.018
|0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.687
|0,20
|BIST METAL ANA
|5.062
|-0,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.662
|-0,09
|BIST MADENCİLİK
|1.500
|-0,18
|BIST HİZMETLER
|1.179
|0,55
|BIST ELEKTRİK
|90
|0,75
|BIST ULAŞTIRMA
|1.648
|-0,65
|BIST TURİZM
|297
|-0,45
|BIST TİCARET
|3.336
|1,75
|BIST İLETİŞİM
|394
|-0,54
|BIST SPOR
|1.098
|0,42
|BIST İNŞAAT
|1.970
|0,40
|BIST MALİ
|1.403
|0,26
|BIST BANKA
|1.302
|0,14
|BIST SİGORTA
|5.228
|-0,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|938
|0,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.215
|0,40
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|636
|0,34
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.053
|0,01
|BIST TEKNOLOJİ
|1.922
|0,58
|BIST BİLİŞİM
|951
|0,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.030
|-0,31
|BIST LİKİT BANKA
|1.130
|0,16
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.638
|-0,03
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500