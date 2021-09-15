Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.380 -0,08 BIST SINAİ 2.541 0,15 BIST GIDA, İÇECEK 1.984 0,28 BIST TEKSTIL, DERİ 1.018 1,21 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.592 0,26 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.018 0,53 BIST TAŞ, TOPRAK 1.687 0,20 BIST METAL ANA 5.062 -0,19 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.662 -0,09 BIST MADENCİLİK 1.500 -0,18 BIST HİZMETLER 1.179 0,55 BIST ELEKTRİK 90 0,75 BIST ULAŞTIRMA 1.648 -0,65 BIST TURİZM 297 -0,45 BIST TİCARET 3.336 1,75 BIST İLETİŞİM 394 -0,54 BIST SPOR 1.098 0,42 BIST İNŞAAT 1.970 0,40 BIST MALİ 1.403 0,26 BIST BANKA 1.302 0,14 BIST SİGORTA 5.228 -0,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 938 0,21 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.215 0,40 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 636 0,34 BIST ARACI KURUMLAR 5.053 0,01 BIST TEKNOLOJİ 1.922 0,58 BIST BİLİŞİM 951 0,73 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.030 -0,31 BIST LİKİT BANKA 1.130 0,16 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 1.638 -0,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler