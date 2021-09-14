Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.396 -0,70 BIST SINAİ 2.544 -0,24 BIST GIDA, İÇECEK 1.984 -0,32 BIST TEKSTIL, DERİ 1.010 -0,75 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.589 -1,47 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.005 0,72 BIST TAŞ, TOPRAK 1.693 -0,27 BIST METAL ANA 5.100 -1,05 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.672 0,09 BIST MADENCİLİK 1.502 -1,01 BIST HİZMETLER 1.175 -0,03 BIST ELEKTRİK 89 -0,05 BIST ULAŞTIRMA 1.660 0,11 BIST TURİZM 299 -0,52 BIST TİCARET 3.284 -0,11 BIST İLETİŞİM 399 -0,34 BIST SPOR 1.117 1,77 BIST İNŞAAT 1.965 0,01 BIST MALİ 1.399 0,07 BIST BANKA 1.294 0,19 BIST SİGORTA 5.261 -0,57 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 942 -0,11 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.214 -0,24 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 633 0,70 BIST ARACI KURUMLAR 5.077 0,09 BIST TEKNOLOJİ 1.921 0,10 BIST BİLİŞİM 950 0,65 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.034 -0,25 BIST LİKİT BANKA 1.125 0,23 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 1.644 -0,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler