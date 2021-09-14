Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.396-0,70BIST SINAİ2.544-0,24BIST GIDA, İÇECEK1.984-0,32BIST TEKSTIL, DERİ1.010-0,75BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.396
|-0,70
|BIST SINAİ
|2.544
|-0,24
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.984
|-0,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.010
|-0,75
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.589
|-1,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.005
|0,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.693
|-0,27
|BIST METAL ANA
|5.100
|-1,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.672
|0,09
|BIST MADENCİLİK
|1.502
|-1,01
|BIST HİZMETLER
|1.175
|-0,03
|BIST ELEKTRİK
|89
|-0,05
|BIST ULAŞTIRMA
|1.660
|0,11
|BIST TURİZM
|299
|-0,52
|BIST TİCARET
|3.284
|-0,11
|BIST İLETİŞİM
|399
|-0,34
|BIST SPOR
|1.117
|1,77
|BIST İNŞAAT
|1.965
|0,01
|BIST MALİ
|1.399
|0,07
|BIST BANKA
|1.294
|0,19
|BIST SİGORTA
|5.261
|-0,57
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|942
|-0,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.214
|-0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|633
|0,70
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.077
|0,09
|BIST TEKNOLOJİ
|1.921
|0,10
|BIST BİLİŞİM
|950
|0,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.034
|-0,25
|BIST LİKİT BANKA
|1.125
|0,23
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.644
|-0,54
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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