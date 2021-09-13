Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.4460,62BIST SINAİ2.5630,64BIST GIDA, İÇECEK2.002-0,24BIST TEKSTIL, DERİ1.0210,70BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.446
|0,62
|BIST SINAİ
|2.563
|0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.002
|-0,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.021
|0,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.609
|0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.000
|0,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.707
|0,74
|BIST METAL ANA
|5.180
|0,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.687
|0,39
|BIST MADENCİLİK
|1.533
|3,22
|BIST HİZMETLER
|1.176
|0,20
|BIST ELEKTRİK
|89
|0,47
|BIST ULAŞTIRMA
|1.665
|0,76
|BIST TURİZM
|302
|-1,09
|BIST TİCARET
|3.296
|-0,26
|BIST İLETİŞİM
|399
|0,54
|BIST SPOR
|1.076
|-1,15
|BIST İNŞAAT
|1.962
|0,61
|BIST MALİ
|1.401
|0,27
|BIST BANKA
|1.297
|0,04
|BIST SİGORTA
|5.274
|0,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|946
|0,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.219
|0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|630
|0,63
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.078
|-0,42
|BIST TEKNOLOJİ
|1.927
|0,76
|BIST BİLİŞİM
|948
|1,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.040
|1,21
|BIST LİKİT BANKA
|1.128
|0,13
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.659
|0,79
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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