Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.4180,66BIST SINAİ2.5590,10BIST GIDA, İÇECEK2.0220,44BIST TEKSTIL, DERİ1.010-0,04BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.418
|0,66
|BIST SINAİ
|2.559
|0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.022
|0,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.010
|-0,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.598
|-0,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.000
|-0,24
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.702
|0,37
|BIST METAL ANA
|5.147
|-0,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.695
|0,92
|BIST MADENCİLİK
|1.501
|-0,14
|BIST HİZMETLER
|1.181
|-0,58
|BIST ELEKTRİK
|89
|0,21
|BIST ULAŞTIRMA
|1.676
|-0,50
|BIST TURİZM
|307
|-0,69
|BIST TİCARET
|3.313
|-0,70
|BIST İLETİŞİM
|400
|-1,41
|BIST SPOR
|1.096
|-0,40
|BIST İNŞAAT
|1.962
|-0,76
|BIST MALİ
|1.412
|0,05
|BIST BANKA
|1.316
|-0,04
|BIST SİGORTA
|5.273
|-0,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|948
|0,33
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.226
|0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|629
|0,27
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.042
|0,31
|BIST TEKNOLOJİ
|1.919
|0,31
|BIST BİLİŞİM
|936
|1,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.024
|-0,27
|BIST LİKİT BANKA
|1.145
|-0,13
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.656
|-0,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500