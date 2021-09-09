Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3791,09BIST SINAİ2.5340,63BIST GIDA, İÇECEK1.9921,23BIST TEKSTIL, DERİ1.0010,94BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.379
|1,09
|BIST SINAİ
|2.534
|0,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.992
|1,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.001
|0,94
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.592
|0,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.981
|0,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.692
|0,58
|BIST METAL ANA
|5.145
|0,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.618
|0,80
|BIST MADENCİLİK
|1.491
|0,33
|BIST HİZMETLER
|1.178
|0,43
|BIST ELEKTRİK
|88
|0,86
|BIST ULAŞTIRMA
|1.666
|0,15
|BIST TURİZM
|309
|0,35
|BIST TİCARET
|3.319
|0,01
|BIST İLETİŞİM
|399
|0,38
|BIST SPOR
|1.098
|0,22
|BIST İNŞAAT
|1.972
|1,84
|BIST MALİ
|1.398
|0,24
|BIST BANKA
|1.303
|0,45
|BIST SİGORTA
|5.282
|0,44
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|946
|1,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.215
|-0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|619
|0,68
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.010
|0,44
|BIST TEKNOLOJİ
|1.906
|0,90
|BIST BİLİŞİM
|925
|1,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.026
|0,19
|BIST LİKİT BANKA
|1.135
|0,48
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.649
|0,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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