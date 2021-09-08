Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.363-0,69BIST SINAİ2.540-0,45BIST GIDA, İÇECEK1.985-0,36BIST TEKSTIL, DERİ998-1,67BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.363
|-0,69
|BIST SINAİ
|2.540
|-0,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.985
|-0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|998
|-1,67
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.597
|-0,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.988
|-0,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.696
|-1,12
|BIST METAL ANA
|5.181
|-0,21
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.601
|-0,73
|BIST MADENCİLİK
|1.514
|-0,29
|BIST HİZMETLER
|1.180
|-0,11
|BIST ELEKTRİK
|89
|-0,97
|BIST ULAŞTIRMA
|1.682
|-0,25
|BIST TURİZM
|312
|-0,42
|BIST TİCARET
|3.337
|-0,07
|BIST İLETİŞİM
|399
|0,39
|BIST SPOR
|1.108
|0,92
|BIST İNŞAAT
|1.936
|0,34
|BIST MALİ
|1.412
|-0,93
|BIST BANKA
|1.321
|-1,11
|BIST SİGORTA
|5.272
|0,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|952
|-0,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.228
|-0,90
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|-0,59
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.056
|-1,11
|BIST TEKNOLOJİ
|1.908
|-0,58
|BIST BİLİŞİM
|921
|-0,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.026
|-0,06
|BIST LİKİT BANKA
|1.149
|-1,15
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.662
|-0,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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