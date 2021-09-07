Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.433-0,19BIST SINAİ2.577-0,06BIST GIDA, İÇECEK2.0120,53BIST TEKSTIL, DERİ1.013-0,89BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.433
|-0,19
|BIST SINAİ
|2.577
|-0,06
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.012
|0,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.013
|-0,89
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.627
|-0,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.022
|0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.734
|0,17
|BIST METAL ANA
|5.232
|-0,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.658
|-0,01
|BIST MADENCİLİK
|1.542
|-1,01
|BIST HİZMETLER
|1.193
|-0,51
|BIST ELEKTRİK
|90
|-0,54
|BIST ULAŞTIRMA
|1.731
|0,38
|BIST TURİZM
|313
|-1,08
|BIST TİCARET
|3.360
|-1,12
|BIST İLETİŞİM
|400
|-0,51
|BIST SPOR
|1.118
|-0,21
|BIST İNŞAAT
|1.955
|0,17
|BIST MALİ
|1.441
|-0,43
|BIST BANKA
|1.353
|-0,55
|BIST SİGORTA
|5.302
|-0,37
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|965
|-0,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.252
|-0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|629
|-0,39
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.185
|-0,57
|BIST TEKNOLOJİ
|1.932
|-0,23
|BIST BİLİŞİM
|930
|0,15
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.029
|-0,26
|BIST LİKİT BANKA
|1.178
|-0,63
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.690
|-0,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500