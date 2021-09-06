Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.4681,58BIST SINAİ2.5810,51BIST GIDA, İÇECEK2.0060,84BIST TEKSTIL, DERİ1.0271,30BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.468
|1,58
|BIST SINAİ
|2.581
|0,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.006
|0,84
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.027
|1,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.635
|0,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.023
|0,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.738
|0,87
|BIST METAL ANA
|5.259
|0,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.639
|0,07
|BIST MADENCİLİK
|1.563
|1,66
|BIST HİZMETLER
|1.200
|0,31
|BIST ELEKTRİK
|92
|0,75
|BIST ULAŞTIRMA
|1.716
|0,32
|BIST TURİZM
|320
|1,84
|BIST TİCARET
|3.386
|-0,22
|BIST İLETİŞİM
|405
|0,34
|BIST SPOR
|1.116
|-0,14
|BIST İNŞAAT
|1.966
|0,76
|BIST MALİ
|1.447
|0,67
|BIST BANKA
|1.361
|1,03
|BIST SİGORTA
|5.340
|0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|967
|0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.256
|0,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|628
|0,66
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.213
|0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|1.932
|0,11
|BIST BİLİŞİM
|925
|0,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.032
|1,46
|BIST LİKİT BANKA
|1.185
|1,07
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.695
|0,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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