Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.362-0,62BIST SINAİ2.570-0,24BIST GIDA, İÇECEK1.982-0,06BIST TEKSTIL, DERİ1.0120,31BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.362
|-0,62
|BIST SINAİ
|2.570
|-0,24
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.982
|-0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.012
|0,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.606
|0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.019
|-0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.722
|-0,21
|BIST METAL ANA
|5.273
|-0,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.629
|-0,35
|BIST MADENCİLİK
|1.538
|-0,86
|BIST HİZMETLER
|1.197
|-0,73
|BIST ELEKTRİK
|91
|0,12
|BIST ULAŞTIRMA
|1.713
|0,04
|BIST TURİZM
|315
|-0,59
|BIST TİCARET
|3.391
|-1,06
|BIST İLETİŞİM
|403
|-1,38
|BIST SPOR
|1.124
|-0,38
|BIST İNŞAAT
|1.965
|-0,82
|BIST MALİ
|1.434
|-0,75
|BIST BANKA
|1.342
|-0,90
|BIST SİGORTA
|5.312
|-0,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|962
|0,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.251
|-0,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|-0,45
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.185
|-1,04
|BIST TEKNOLOJİ
|1.921
|-0,35
|BIST BİLİŞİM
|919
|0,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.011
|-0,48
|BIST LİKİT BANKA
|1.169
|-0,98
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.694
|-0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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