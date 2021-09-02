Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3940,69BIST SINAİ2.5790,42BIST GIDA, İÇECEK1.9840,23BIST TEKSTIL, DERİ1.0170,75BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.394
|0,69
|BIST SINAİ
|2.579
|0,42
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.984
|0,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.017
|0,75
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.571
|0,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.016
|0,69
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.720
|0,17
|BIST METAL ANA
|5.310
|0,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.651
|0,21
|BIST MADENCİLİK
|1.563
|1,07
|BIST HİZMETLER
|1.203
|-0,13
|BIST ELEKTRİK
|90
|0,40
|BIST ULAŞTIRMA
|1.708
|-0,29
|BIST TURİZM
|315
|0,26
|BIST TİCARET
|3.418
|-0,17
|BIST İLETİŞİM
|408
|-0,26
|BIST SPOR
|1.108
|0,67
|BIST İNŞAAT
|1.994
|-1,23
|BIST MALİ
|1.447
|0,88
|BIST BANKA
|1.360
|0,89
|BIST SİGORTA
|5.314
|0,26
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|958
|1,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.260
|0,88
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|624
|0,96
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.260
|1,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.933
|0,81
|BIST BİLİŞİM
|921
|1,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.019
|1,16
|BIST LİKİT BANKA
|1.185
|0,92
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.706
|0,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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