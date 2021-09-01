Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3791,17BIST SINAİ2.5740,43BIST GIDA, İÇECEK1.9760,86BIST TEKSTIL, DERİ1.0110,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.379
|1,17
|BIST SINAİ
|2.574
|0,43
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.976
|0,86
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.011
|0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.567
|0,88
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.005
|1,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.716
|0,77
|BIST METAL ANA
|5.332
|-0,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.655
|0,23
|BIST MADENCİLİK
|1.529
|0,66
|BIST HİZMETLER
|1.203
|0,50
|BIST ELEKTRİK
|90
|0,42
|BIST ULAŞTIRMA
|1.721
|2,02
|BIST TURİZM
|309
|0,37
|BIST TİCARET
|3.427
|0,76
|BIST İLETİŞİM
|407
|-0,32
|BIST SPOR
|1.099
|1,05
|BIST İNŞAAT
|1.984
|-1,49
|BIST MALİ
|1.439
|0,35
|BIST BANKA
|1.352
|-0,07
|BIST SİGORTA
|5.298
|0,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|947
|0,74
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.256
|0,71
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|616
|0,63
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.218
|0,13
|BIST TEKNOLOJİ
|1.921
|-0,02
|BIST BİLİŞİM
|908
|0,39
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.013
|0,07
|BIST LİKİT BANKA
|1.178
|-0,03
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.706
|0,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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