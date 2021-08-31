Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3001,01BIST SINAİ2.5600,85BIST GIDA, İÇECEK1.9460,66BIST TEKSTIL, DERİ1.0060,65BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.300
|1,01
|BIST SINAİ
|2.560
|0,85
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.946
|0,66
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.006
|0,65
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.555
|2,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.980
|1,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.703
|1,31
|BIST METAL ANA
|5.354
|0,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.636
|0,77
|BIST MADENCİLİK
|1.528
|0,64
|BIST HİZMETLER
|1.197
|0,63
|BIST ELEKTRİK
|90
|0,72
|BIST ULAŞTIRMA
|1.689
|0,14
|BIST TURİZM
|301
|0,32
|BIST TİCARET
|3.405
|0,03
|BIST İLETİŞİM
|406
|1,69
|BIST SPOR
|1.095
|-1,11
|BIST İNŞAAT
|2.027
|2,18
|BIST MALİ
|1.427
|0,73
|BIST BANKA
|1.339
|1,50
|BIST SİGORTA
|5.266
|0,55
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|940
|0,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.247
|-0,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|611
|0,86
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.172
|2,78
|BIST TEKNOLOJİ
|1.919
|0,60
|BIST BİLİŞİM
|904
|1,00
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.011
|-0,36
|BIST LİKİT BANKA
|1.166
|1,45
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.697
|0,19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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