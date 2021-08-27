Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2370,14BIST SINAİ2.5180,22BIST GIDA, İÇECEK1.9340,10BIST TEKSTIL, DERİ9890,14BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.237
|0,14
|BIST SINAİ
|2.518
|0,22
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.934
|0,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|989
|0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.515
|0,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.941
|-0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.666
|-0,07
|BIST METAL ANA
|5.257
|0,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.575
|0,30
|BIST MADENCİLİK
|1.524
|0,63
|BIST HİZMETLER
|1.187
|-0,36
|BIST ELEKTRİK
|89
|0,60
|BIST ULAŞTIRMA
|1.674
|-1,81
|BIST TURİZM
|299
|-0,38
|BIST TİCARET
|3.415
|-0,83
|BIST İLETİŞİM
|400
|0,00
|BIST SPOR
|1.107
|0,29
|BIST İNŞAAT
|1.960
|1,09
|BIST MALİ
|1.403
|-0,06
|BIST BANKA
|1.303
|-0,36
|BIST SİGORTA
|5.222
|-0,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|929
|-0,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.237
|0,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|604
|-0,01
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.893
|0,65
|BIST TEKNOLOJİ
|1.891
|-0,58
|BIST BİLİŞİM
|888
|-1,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.006
|-0,54
|BIST LİKİT BANKA
|1.136
|-0,38
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.679
|0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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