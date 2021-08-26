Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.243-0,14BIST SINAİ2.5400,35BIST GIDA, İÇECEK1.9470,39BIST TEKSTIL, DERİ9920,70BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.243
|-0,14
|BIST SINAİ
|2.540
|0,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.947
|0,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|992
|0,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.524
|0,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.973
|0,79
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.688
|0,46
|BIST METAL ANA
|5.288
|0,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.601
|0,08
|BIST MADENCİLİK
|1.517
|0,47
|BIST HİZMETLER
|1.196
|0,61
|BIST ELEKTRİK
|88
|1,60
|BIST ULAŞTIRMA
|1.710
|1,76
|BIST TURİZM
|303
|-2,33
|BIST TİCARET
|3.454
|0,46
|BIST İLETİŞİM
|404
|0,64
|BIST SPOR
|1.113
|-0,46
|BIST İNŞAAT
|1.929
|-0,38
|BIST MALİ
|1.419
|0,32
|BIST BANKA
|1.319
|0,26
|BIST SİGORTA
|5.329
|0,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|943
|0,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.250
|0,69
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|611
|-0,66
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.876
|0,24
|BIST TEKNOLOJİ
|1.919
|0,69
|BIST BİLİŞİM
|902
|0,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.020
|0,34
|BIST LİKİT BANKA
|1.150
|0,31
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.697
|0,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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