Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.295-0,34BIST SINAİ2.544-0,27BIST GIDA, İÇECEK1.955-0,02BIST TEKSTIL, DERİ989-1,28BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.295
|-0,34
|BIST SINAİ
|2.544
|-0,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.955
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|989
|-1,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.527
|-0,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.963
|-0,58
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.685
|-0,70
|BIST METAL ANA
|5.339
|0,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.605
|-0,64
|BIST MADENCİLİK
|1.508
|-1,29
|BIST HİZMETLER
|1.193
|-0,65
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,10
|BIST ULAŞTIRMA
|1.715
|0,06
|BIST TURİZM
|317
|1,80
|BIST TİCARET
|3.443
|-0,67
|BIST İLETİŞİM
|400
|-1,75
|BIST SPOR
|1.118
|0,26
|BIST İNŞAAT
|1.962
|-0,35
|BIST MALİ
|1.420
|-0,54
|BIST BANKA
|1.317
|-0,33
|BIST SİGORTA
|5.348
|-0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|945
|-0,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.249
|-0,73
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|617
|-0,57
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.885
|-0,67
|BIST TEKNOLOJİ
|1.918
|0,22
|BIST BİLİŞİM
|910
|0,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.025
|-0,83
|BIST LİKİT BANKA
|1.148
|-0,45
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.701
|-0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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