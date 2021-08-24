Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.287-0,75BIST SINAİ2.5610,30BIST GIDA, İÇECEK1.9530,73BIST TEKSTIL, DERİ993-0,18BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.287
|-0,75
|BIST SINAİ
|2.561
|0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.953
|0,73
|BIST TEKSTIL, DERİ
|993
|-0,18
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.552
|0,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.983
|0,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.708
|0,00
|BIST METAL ANA
|5.328
|0,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.650
|-0,06
|BIST MADENCİLİK
|1.541
|0,20
|BIST HİZMETLER
|1.195
|0,96
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,38
|BIST ULAŞTIRMA
|1.706
|2,09
|BIST TURİZM
|311
|3,66
|BIST TİCARET
|3.450
|0,70
|BIST İLETİŞİM
|402
|0,80
|BIST SPOR
|1.120
|-1,47
|BIST İNŞAAT
|1.954
|2,81
|BIST MALİ
|1.426
|0,12
|BIST BANKA
|1.322
|0,08
|BIST SİGORTA
|5.347
|0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|958
|0,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.254
|0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|622
|0,31
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.897
|-0,59
|BIST TEKNOLOJİ
|1.915
|-0,27
|BIST BİLİŞİM
|912
|-0,63
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.036
|-0,74
|BIST LİKİT BANKA
|1.154
|0,11
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.706
|0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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