Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.314-0,04BIST SINAİ2.5560,45BIST GIDA, İÇECEK1.9430,52BIST TEKSTIL, DERİ9980,75BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.314
|-0,04
|BIST SINAİ
|2.556
|0,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.943
|0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|998
|0,75
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.532
|0,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.978
|0,80
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.711
|1,03
|BIST METAL ANA
|5.293
|-0,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.667
|0,67
|BIST MADENCİLİK
|1.540
|0,79
|BIST HİZMETLER
|1.187
|1,27
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,95
|BIST ULAŞTIRMA
|1.666
|1,51
|BIST TURİZM
|301
|4,11
|BIST TİCARET
|3.447
|1,58
|BIST İLETİŞİM
|401
|0,53
|BIST SPOR
|1.140
|0,82
|BIST İNŞAAT
|1.901
|2,29
|BIST MALİ
|1.419
|1,57
|BIST BANKA
|1.319
|1,48
|BIST SİGORTA
|5.308
|0,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|957
|1,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.245
|1,77
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|617
|1,55
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.915
|0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|1.922
|0,58
|BIST BİLİŞİM
|916
|-0,66
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.048
|-0,07
|BIST LİKİT BANKA
|1.151
|1,47
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.697
|0,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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