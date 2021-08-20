Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.307-0,37BIST SINAİ2.538-0,25BIST GIDA, İÇECEK1.9350,11BIST TEKSTIL, DERİ985-0,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.307
|-0,37
|BIST SINAİ
|2.538
|-0,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.935
|0,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|985
|-0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.531
|0,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.960
|-0,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.688
|-0,07
|BIST METAL ANA
|5.276
|-0,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.639
|-0,48
|BIST MADENCİLİK
|1.518
|1,45
|BIST HİZMETLER
|1.165
|0,04
|BIST ELEKTRİK
|86
|0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|1.634
|-0,07
|BIST TURİZM
|289
|-0,22
|BIST TİCARET
|3.375
|-0,36
|BIST İLETİŞİM
|393
|0,30
|BIST SPOR
|1.127
|0,69
|BIST İNŞAAT
|1.868
|0,52
|BIST MALİ
|1.390
|-0,17
|BIST BANKA
|1.291
|-0,22
|BIST SİGORTA
|5.286
|-0,35
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|949
|0,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.218
|-0,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|603
|0,10
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.916
|-0,54
|BIST TEKNOLOJİ
|1.909
|0,32
|BIST BİLİŞİM
|928
|0,90
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.047
|0,00
|BIST LİKİT BANKA
|1.127
|-0,30
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.671
|-0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500