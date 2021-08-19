Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3180,71BIST SINAİ2.546-0,88BIST GIDA, İÇECEK1.930-0,49BIST TEKSTIL, DERİ993-0,25BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.318
|0,71
|BIST SINAİ
|2.546
|-0,88
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.930
|-0,49
|BIST TEKSTIL, DERİ
|993
|-0,25
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.531
|0,30
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.965
|-0,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.696
|-1,02
|BIST METAL ANA
|5.326
|-1,91
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.657
|-0,48
|BIST MADENCİLİK
|1.470
|0,75
|BIST HİZMETLER
|1.160
|0,18
|BIST ELEKTRİK
|85
|-0,60
|BIST ULAŞTIRMA
|1.648
|0,69
|BIST TURİZM
|290
|0,12
|BIST TİCARET
|3.361
|0,41
|BIST İLETİŞİM
|391
|-0,35
|BIST SPOR
|1.107
|0,79
|BIST İNŞAAT
|1.845
|1,05
|BIST MALİ
|1.397
|-0,56
|BIST BANKA
|1.301
|-0,80
|BIST SİGORTA
|5.262
|0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|945
|-0,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.226
|-0,67
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|602
|0,27
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.902
|-0,47
|BIST TEKNOLOJİ
|1.899
|0,77
|BIST BİLİŞİM
|917
|1,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.039
|-0,72
|BIST LİKİT BANKA
|1.137
|-0,79
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.684
|-0,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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