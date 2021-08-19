Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3180,71BIST SINAİ2.546-0,88BIST GIDA, İÇECEK1.930-0,49BIST TEKSTIL, DERİ993-0,25BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.3180,71
BIST SINAİ2.546-0,88
BIST GIDA, İÇECEK1.930-0,49
BIST TEKSTIL, DERİ993-0,25
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.5310,30
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.965-0,66
BIST TAŞ, TOPRAK1.696-1,02
BIST METAL ANA5.326-1,91
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.657-0,48
BIST MADENCİLİK1.4700,75
BIST HİZMETLER1.1600,18
BIST ELEKTRİK85-0,60
BIST ULAŞTIRMA1.6480,69
BIST TURİZM2900,12
BIST TİCARET3.3610,41
BIST İLETİŞİM391-0,35
BIST SPOR1.1070,79
BIST İNŞAAT1.8451,05
BIST MALİ1.397-0,56
BIST BANKA1.301-0,80
BIST SİGORTA5.2620,04
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG945-0,69
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.226-0,67
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6020,27
BIST ARACI KURUMLAR4.902-0,47
BIST TEKNOLOJİ1.8990,77
BIST BİLİŞİM9171,35
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.039-0,72
BIST LİKİT BANKA1.137-0,79
BIST BANKA DIŞI LİKİT101.684-0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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