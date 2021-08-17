Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.253-0,55BIST SINAİ2.592-0,04BIST GIDA, İÇECEK1.931-0,31BIST TEKSTIL, DERİ988-0,49BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.253
|-0,55
|BIST SINAİ
|2.592
|-0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.931
|-0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|988
|-0,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.550
|-0,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.973
|0,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.720
|-0,25
|BIST METAL ANA
|5.544
|-0,44
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.744
|0,52
|BIST MADENCİLİK
|1.462
|-0,62
|BIST HİZMETLER
|1.156
|-0,25
|BIST ELEKTRİK
|85
|0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.666
|-1,32
|BIST TURİZM
|291
|-0,77
|BIST TİCARET
|3.326
|-0,64
|BIST İLETİŞİM
|388
|0,98
|BIST SPOR
|1.129
|-0,19
|BIST İNŞAAT
|1.812
|-0,37
|BIST MALİ
|1.401
|-0,08
|BIST BANKA
|1.294
|-0,69
|BIST SİGORTA
|5.267
|-0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|961
|-0,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.241
|0,52
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|597
|-0,19
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.039
|0,24
|BIST TEKNOLOJİ
|1.895
|-0,32
|BIST BİLİŞİM
|911
|0,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.059
|0,12
|BIST LİKİT BANKA
|1.128
|-0,70
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.721
|-0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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