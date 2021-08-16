Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2900,91BIST SINAİ2.6020,34BIST GIDA, İÇECEK1.9441,09BIST TEKSTIL, DERİ1.0010,74BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.290
|0,91
|BIST SINAİ
|2.602
|0,34
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.944
|1,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.001
|0,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.554
|1,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.973
|0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.723
|1,32
|BIST METAL ANA
|5.586
|-0,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.753
|-0,22
|BIST MADENCİLİK
|1.460
|1,68
|BIST HİZMETLER
|1.163
|1,10
|BIST ELEKTRİK
|86
|1,01
|BIST ULAŞTIRMA
|1.699
|2,06
|BIST TURİZM
|293
|0,51
|BIST TİCARET
|3.354
|0,67
|BIST İLETİŞİM
|385
|0,20
|BIST SPOR
|1.138
|0,75
|BIST İNŞAAT
|1.853
|4,15
|BIST MALİ
|1.400
|1,38
|BIST BANKA
|1.305
|2,18
|BIST SİGORTA
|5.286
|0,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|962
|0,90
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.232
|0,87
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|594
|1,06
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.053
|0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|1.908
|0,73
|BIST BİLİŞİM
|912
|0,99
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.053
|0,13
|BIST LİKİT BANKA
|1.137
|2,21
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.729
|0,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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