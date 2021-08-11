Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3114.313-0,04BIST SINAİ2.5702.586-0,61BIST GIDA, İÇECEK1.9241.938-0,75BIST TEKSTIL, DERİ9931.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.311
|4.313
|-0,04
|BIST SINAİ
|2.570
|2.586
|-0,61
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.924
|1.938
|-0,75
|BIST TEKSTIL, DERİ
|993
|1.006
|-1,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.535
|1.560
|-1,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.931
|1.966
|-1,78
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.709
|1.719
|-0,56
|BIST METAL ANA
|5.569
|5.552
|0,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.692
|3.697
|-0,12
|BIST MADENCİLİK
|1.434
|1.457
|-1,59
|BIST HİZMETLER
|1.136
|1.147
|-0,95
|BIST ELEKTRİK
|84
|85
|-0,34
|BIST ULAŞTIRMA
|1.665
|1.685
|-1,18
|BIST TURİZM
|294
|298
|-1,21
|BIST TİCARET
|3.249
|3.285
|-1,10
|BIST İLETİŞİM
|378
|383
|-1,41
|BIST SPOR
|1.139
|1.143
|-0,36
|BIST İNŞAAT
|1.777
|1.779
|-0,11
|BIST MALİ
|1.355
|1.366
|-0,81
|BIST BANKA
|1.263
|1.273
|-0,79
|BIST SİGORTA
|5.283
|5.360
|-1,44
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|932
|952
|-2,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.184
|1.193
|-0,82
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|584
|588
|-0,70
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.951
|4.953
|-0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|1.876
|1.915
|-2,03
|BIST BİLİŞİM
|882
|897
|-1,74
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.038
|1.045
|-0,71
|BIST LİKİT BANKA
|1.101
|1.111
|-0,93
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.706
|1.713
|-0,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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