Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2954.302-0,17BIST SINAİ2.5822.606-0,92BIST GIDA, İÇECEK1.9381.943-0,27BIST TEKSTIL, DERİ9951.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.295
|4.302
|-0,17
|BIST SINAİ
|2.582
|2.606
|-0,92
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.938
|1.943
|-0,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|995
|1.006
|-1,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.555
|1.564
|-0,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.953
|1.959
|-0,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.737
|1.748
|-0,58
|BIST METAL ANA
|5.543
|5.703
|-2,81
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.694
|3.686
|0,22
|BIST MADENCİLİK
|1.471
|1.464
|0,48
|BIST HİZMETLER
|1.141
|1.131
|0,86
|BIST ELEKTRİK
|85
|85
|0,07
|BIST ULAŞTIRMA
|1.687
|1.707
|-1,16
|BIST TURİZM
|300
|299
|0,39
|BIST TİCARET
|3.235
|3.150
|2,70
|BIST İLETİŞİM
|382
|381
|0,33
|BIST SPOR
|1.152
|1.184
|-2,75
|BIST İNŞAAT
|1.778
|1.773
|0,28
|BIST MALİ
|1.360
|1.358
|0,18
|BIST BANKA
|1.263
|1.264
|-0,06
|BIST SİGORTA
|5.359
|5.392
|-0,61
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|957
|957
|0,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.190
|1.182
|0,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|587
|590
|-0,59
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.959
|4.946
|0,27
|BIST TEKNOLOJİ
|1.920
|1.910
|0,49
|BIST BİLİŞİM
|902
|898
|0,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.046
|1.052
|-0,60
|BIST LİKİT BANKA
|1.101
|1.101
|0,03
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.709
|1.726
|-0,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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