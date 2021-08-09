Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3124.2940,42BIST SINAİ2.6192.6110,32BIST GIDA, İÇECEK1.9511.9460,22BIST TEKSTIL, DERİ1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.312
|4.294
|0,42
|BIST SINAİ
|2.619
|2.611
|0,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.951
|1.946
|0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.010
|993
|1,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.576
|1.569
|0,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.962
|1.952
|0,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.752
|1.720
|1,84
|BIST METAL ANA
|5.742
|5.763
|-0,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.714
|3.689
|0,68
|BIST MADENCİLİK
|1.475
|1.486
|-0,78
|BIST HİZMETLER
|1.132
|1.125
|0,56
|BIST ELEKTRİK
|84
|83
|1,38
|BIST ULAŞTIRMA
|1.709
|1.702
|0,38
|BIST TURİZM
|301
|302
|-0,52
|BIST TİCARET
|3.150
|3.141
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|382
|381
|0,27
|BIST SPOR
|1.176
|1.139
|3,20
|BIST İNŞAAT
|1.781
|1.771
|0,54
|BIST MALİ
|1.369
|1.359
|0,78
|BIST BANKA
|1.283
|1.274
|0,64
|BIST SİGORTA
|5.404
|5.371
|0,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|963
|974
|-1,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.189
|1.176
|1,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|591
|589
|0,48
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.994
|4.959
|0,70
|BIST TEKNOLOJİ
|1.924
|1.914
|0,52
|BIST BİLİŞİM
|900
|893
|0,85
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.063
|1.061
|0,22
|BIST LİKİT BANKA
|1.117
|1.110
|0,63
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.736
|1.727
|0,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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