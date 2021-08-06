Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışÖnceki KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2934.2890,11BIST SINAİ2.6092.6040,18BIST GIDA, İÇECEK1.9561.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.293
|4.289
|0,11
|BIST SINAİ
|2.609
|2.604
|0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.956
|1.951
|0,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|992
|991
|0,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.552
|1.549
|0,17
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.948
|1.947
|0,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.721
|1.724
|-0,16
|BIST METAL ANA
|5.707
|5.698
|0,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.713
|3.692
|0,56
|BIST MADENCİLİK
|1.497
|1.513
|-1,03
|BIST HİZMETLER
|1.123
|1.119
|0,32
|BIST ELEKTRİK
|83
|84
|-0,58
|BIST ULAŞTIRMA
|1.701
|1.692
|0,52
|BIST TURİZM
|302
|304
|-0,55
|BIST TİCARET
|3.117
|3.107
|0,32
|BIST İLETİŞİM
|381
|378
|0,85
|BIST SPOR
|1.141
|1.138
|0,31
|BIST İNŞAAT
|1.769
|1.758
|0,61
|BIST MALİ
|1.359
|1.361
|-0,09
|BIST BANKA
|1.279
|1.283
|-0,26
|BIST SİGORTA
|5.351
|5.351
|0,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|986
|1.003
|-1,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.172
|1.170
|0,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|591
|592
|-0,25
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.957
|4.980
|-0,46
|BIST TEKNOLOJİ
|1.924
|1.927
|-0,17
|BIST BİLİŞİM
|902
|901
|0,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.060
|1.074
|-1,31
|BIST LİKİT BANKA
|1.114
|1.118
|-0,33
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.722
|1.711
|0,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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