Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışÖnceki KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2784.294-0,37BIST SINAİ2.5802.5690,46BIST GIDA, İÇECEK1.9461.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.278
|4.294
|-0,37
|BIST SINAİ
|2.580
|2.569
|0,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.946
|1.948
|-0,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|994
|993
|0,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.546
|1.542
|0,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.933
|1.915
|0,98
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.714
|1.715
|-0,02
|BIST METAL ANA
|5.584
|5.579
|0,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.663
|3.661
|0,06
|BIST MADENCİLİK
|1.537
|1.469
|4,58
|BIST HİZMETLER
|1.112
|1.111
|0,10
|BIST ELEKTRİK
|83
|83
|0,08
|BIST ULAŞTIRMA
|1.682
|1.674
|0,51
|BIST TURİZM
|305
|307
|-0,60
|BIST TİCARET
|3.087
|3.080
|0,23
|BIST İLETİŞİM
|377
|377
|-0,03
|BIST SPOR
|1.139
|1.153
|-1,25
|BIST İNŞAAT
|1.756
|1.754
|0,12
|BIST MALİ
|1.342
|1.346
|-0,36
|BIST BANKA
|1.252
|1.262
|-0,83
|BIST SİGORTA
|5.334
|5.344
|-0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|983
|983
|0,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.160
|1.161
|-0,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|591
|589
|0,28
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.896
|4.912
|-0,34
|BIST TEKNOLOJİ
|1.921
|1.900
|1,14
|BIST BİLİŞİM
|894
|885
|1,09
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.075
|1.072
|0,28
|BIST LİKİT BANKA
|1.090
|1.099
|-0,85
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.689
|1.683
|0,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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