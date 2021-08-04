Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3001,26BIST TEKSTİL, DERİ9901,45BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.300
|1,26
|BIST TEKSTİL, DERİ
|990
|1,45
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|987
|0,95
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.166
|0,77
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|591
|1,16
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.080
|0,63
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.913
|1,53
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.100
|1,04
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.694
|0,88
|BIST SINAİ
|2.581
|0,94
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.953
|0,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|990
|1,45
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.545
|1,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.931
|1,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.715
|1,01
|BIST METAL ANA
|5.612
|0,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.676
|1,35
|BIST MADENCİLİK
|1.466
|0,43
|BIST HİZMETLER
|1.120
|0,81
|BIST ELEKTRİK
|83
|2,08
|BIST ULAŞTIRMA
|1.688
|0,59
|BIST TURİZM
|308
|-0,32
|BIST TİCARET
|3.115
|0,71
|BIST İLETİŞİM
|379
|0,38
|BIST SPOR
|1.161
|-0,37
|BIST İNŞAAT
|1.777
|2,01
|BIST MALİ
|1.349
|0,97
|BIST BANKA
|1.262
|1,16
|BIST SİGORTA
|5.343
|0,38
|BIST TEKNOLOJİ
|1.906
|0,54
|BIST BİLİŞİM
|879
|1,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Haber Yorumları
500