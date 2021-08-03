Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.245-0,60BIST TEKSTİL, DERİ972-0,60BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.245
|-0,60
|BIST TEKSTİL, DERİ
|972
|-0,60
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|985
|-0,31
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.157
|-0,03
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|584
|0,50
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.069
|-0,56
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.840
|-1,24
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.083
|1,21
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.682
|0,44
|BIST SINAİ
|2.549
|0,24
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.949
|0,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|972
|-0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.530
|0,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.911
|-0,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.688
|-0,48
|BIST METAL ANA
|5.568
|0,96
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.583
|-0,04
|BIST MADENCİLİK
|1.467
|1,23
|BIST HİZMETLER
|1.110
|0,22
|BIST ELEKTRİK
|81
|0,86
|BIST ULAŞTIRMA
|1.694
|-0,82
|BIST TURİZM
|310
|1,23
|BIST TİCARET
|3.077
|0,73
|BIST İLETİŞİM
|376
|-0,28
|BIST SPOR
|1.179
|-0,74
|BIST İNŞAAT
|1.739
|0,55
|BIST MALİ
|1.333
|0,51
|BIST BANKA
|1.240
|1,25
|BIST SİGORTA
|5.314
|0,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|985
|-0,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.157
|-0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|584
|0,50
|BIST TEKNOLOJİ
|1.880
|0,06
|BIST BİLİŞİM
|858
|0,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.069
|-0,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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