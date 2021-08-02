Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2951,15BIST TEKSTİL, DERİ9750,78BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.295
|1,15
|BIST TEKSTİL, DERİ
|975
|0,78
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|949
|-0,11
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.154
|0,37
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|581
|0,50
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.079
|-0,73
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.902
|-0,44
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.065
|0,28
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.673
|0,01
|BIST SINAİ
|2.543
|0,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.936
|0,77
|BIST TEKSTIL, DERİ
|975
|0,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.527
|0,41
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.905
|0,73
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.691
|1,55
|BIST METAL ANA
|5.530
|-0,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.598
|1,09
|BIST MADENCİLİK
|1.454
|0,31
|BIST HİZMETLER
|1.108
|0,08
|BIST ELEKTRİK
|80
|0,52
|BIST ULAŞTIRMA
|1.700
|0,24
|BIST TURİZM
|308
|-0,78
|BIST TİCARET
|3.058
|-0,01
|BIST İLETİŞİM
|377
|-0,76
|BIST SPOR
|1.187
|1,49
|BIST İNŞAAT
|1.746
|0,63
|BIST MALİ
|1.322
|0,31
|BIST BANKA
|1.218
|0,22
|BIST SİGORTA
|5.307
|0,48
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|949
|-0,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.154
|0,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|581
|0,50
|BIST TEKNOLOJİ
|1.875
|1,84
|BIST BİLİŞİM
|856
|0,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.079
|-0,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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