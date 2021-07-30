Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2340,20BIST TEKSTİL, DERİ963-0,92BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.234
|0,20
|BIST TEKSTİL, DERİ
|963
|-0,92
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|947
|-0,58
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.143
|-0,89
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|577
|0,12
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.080
|-0,18
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.841
|-0,63
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.047
|0,10
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.671
|-0,60
|BIST SINAİ
|2.521
|-0,50
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.914
|-0,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|963
|-0,92
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.509
|-0,68
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.886
|-0,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.661
|-0,79
|BIST METAL ANA
|5.556
|0,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.526
|-1,26
|BIST MADENCİLİK
|1.447
|-1,58
|BIST HİZMETLER
|1.100
|-0,90
|BIST ELEKTRİK
|80
|-0,61
|BIST ULAŞTIRMA
|1.699
|-0,45
|BIST TURİZM
|309
|0,36
|BIST TİCARET
|3.030
|-1,09
|BIST İLETİŞİM
|374
|-2,11
|BIST SPOR
|1.165
|2,19
|BIST İNŞAAT
|1.751
|0,31
|BIST MALİ
|1.306
|-0,34
|BIST BANKA
|1.198
|0,10
|BIST SİGORTA
|5.311
|0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|947
|-0,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.143
|-0,89
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|577
|0,12
|BIST TEKNOLOJİ
|1.842
|0,41
|BIST BİLİŞİM
|853
|-0,61
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.080
|-0,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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