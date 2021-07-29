Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim(%)BIST KOBİ SANAYİ4.2450,33BIST TEKSTİL, DERİ968-0,08BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim(%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.245
|0,33
|BIST TEKSTİL, DERİ
|968
|-0,08
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|955
|1,03
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.148
|1,42
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|577
|1,16
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.083
|-0,20
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.878
|0,60
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.039
|1,28
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.667
|2,34
|BIST SINAİ
|2.517
|1,80
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.910
|0,83
|BIST TEKSTIL, DERİ
|968
|-0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.522
|1,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.884
|1,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.661
|0,73
|BIST METAL ANA
|5.480
|3,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.564
|1,32
|BIST MADENCİLİK
|1.454
|1,86
|BIST HİZMETLER
|1.108
|1,35
|BIST ELEKTRİK
|80
|0,74
|BIST ULAŞTIRMA
|1.712
|1,77
|BIST TURİZM
|308
|0,39
|BIST TİCARET
|3.052
|1,66
|BIST İLETİŞİM
|381
|1,62
|BIST SPOR
|1.149
|-0,46
|BIST İNŞAAT
|1.737
|0,35
|BIST MALİ
|1.305
|1,26
|BIST BANKA
|1.189
|1,23
|BIST SİGORTA
|5.284
|0,90
|BIST TEKNOLOJİ
|1.829
|1,27
|BIST BİLİŞİM
|863
|1,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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