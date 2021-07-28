Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2390,30BIST TEKSTİL, DERİ9672,55BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.239
|0,30
|BIST TEKSTİL, DERİ
|967
|2,55
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|944
|0,33
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.138
|0,65
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|573
|1,04
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.086
|0,33
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.882
|0,38
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.037
|0,55
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.631
|0,32
|BIST SINAİ
|2.478
|0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.893
|-0,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|967
|2,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.478
|1,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.881
|0,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.667
|0,99
|BIST METAL ANA
|5.251
|0,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.543
|0,85
|BIST MADENCİLİK
|1.437
|0,46
|BIST HİZMETLER
|1.098
|0,39
|BIST ELEKTRİK
|80
|0,87
|BIST ULAŞTIRMA
|1.678
|-0,25
|BIST TURİZM
|311
|1,64
|BIST TİCARET
|3.010
|0,13
|BIST İLETİŞİM
|378
|0,71
|BIST SPOR
|1.139
|0,42
|BIST İNŞAAT
|1.764
|0,89
|BIST MALİ
|1.298
|0,66
|BIST BANKA
|1.186
|0,53
|BIST SİGORTA
|5.316
|1,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|944
|0,33
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.138
|0,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|573
|1,04
|BIST TEKNOLOJİ
|1.808
|0,46
|BIST BİLİŞİM
|859
|0,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.086
|0,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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