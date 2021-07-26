Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2170,70BIST TEKSTİL, DERİ9422,39BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.217
|0,70
|BIST TEKSTİL, DERİ
|942
|2,39
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|947
|0,89
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.127
|-0,17
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|565
|0,27
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.089
|-0,11
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.895
|0,75
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.027
|-0,93
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.612
|0,37
|BIST SINAİ
|2.452
|0,67
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.895
|0,66
|BIST TEKSTIL, DERİ
|942
|2,39
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.463
|0,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.870
|0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.654
|-0,08
|BIST METAL ANA
|5.146
|1,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.512
|0,60
|BIST MADENCİLİK
|1.425
|-0,94
|BIST HİZMETLER
|1.087
|-0,10
|BIST ELEKTRİK
|79
|0,42
|BIST ULAŞTIRMA
|1.659
|-2,08
|BIST TURİZM
|311
|-2,05
|BIST TİCARET
|2.999
|0,37
|BIST İLETİŞİM
|373
|-0,78
|BIST SPOR
|1.109
|1,08
|BIST İNŞAAT
|1.706
|1,52
|BIST MALİ
|1.284
|-0,44
|BIST BANKA
|1.175
|-1,04
|BIST SİGORTA
|5.109
|-0,83
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|947
|0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.127
|-0,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|565
|0,27
|BIST TEKNOLOJİ
|1.780
|-0,21
|BIST BİLİŞİM
|852
|-0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.089
|-0,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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