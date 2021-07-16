Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.1240,95BIST TEKSTİL, DERİ913-0,65BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.124
|0,95
|BIST TEKSTİL, DERİ
|913
|-0,65
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|938
|0,20
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.134
|-0,18
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|560
|0,71
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.067
|-0,45
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.857
|-0,22
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.054
|-0,49
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.632
|-0,39
|BIST SINAİ
|2.440
|-0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.872
|0,60
|BIST TEKSTIL, DERİ
|913
|-0,65
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.442
|1,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.880
|-0,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.646
|0,04
|BIST METAL ANA
|5.082
|-0,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.498
|-0,28
|BIST MADENCİLİK
|1.458
|-1,10
|BIST HİZMETLER
|1.098
|0,08
|BIST ELEKTRİK
|78
|0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|1.744
|0,49
|BIST TURİZM
|318
|-0,55
|BIST TİCARET
|2.997
|0,31
|BIST İLETİŞİM
|386
|-0,17
|BIST SPOR
|1.087
|-0,65
|BIST İNŞAAT
|1.671
|-0,45
|BIST MALİ
|1.299
|-0,12
|BIST BANKA
|1.206
|-0,40
|BIST SİGORTA
|5.149
|0,35
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|938
|0,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.134
|-0,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|560
|0,71
|BIST TEKNOLOJİ
|1.761
|0,15
|BIST BİLİŞİM
|833
|0,30
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.067
|-0,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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