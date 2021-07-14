Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.0571,90BIST TEKSTİL, DERİ9122,26BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.057
|1,90
|BIST TEKSTİL, DERİ
|912
|2,26
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|926
|1,83
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.135
|1,31
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|556
|1,21
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.065
|1,26
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.895
|1,44
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.062
|1,20
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.635
|1,83
|BIST SINAİ
|2.435
|1,82
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.851
|1,35
|BIST TEKSTIL, DERİ
|912
|2,26
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.409
|0,82
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.864
|1,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.640
|1,23
|BIST METAL ANA
|5.134
|2,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.483
|2,01
|BIST MADENCİLİK
|1.451
|0,88
|BIST HİZMETLER
|1.096
|0,86
|BIST ELEKTRİK
|78
|1,39
|BIST ULAŞTIRMA
|1.740
|0,53
|BIST TURİZM
|320
|0,71
|BIST TİCARET
|2.981
|0,60
|BIST İLETİŞİM
|388
|0,49
|BIST SPOR
|1.097
|1,57
|BIST İNŞAAT
|1.671
|2,31
|BIST MALİ
|1.302
|1,21
|BIST BANKA
|1.215
|1,07
|BIST SİGORTA
|5.128
|1,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|926
|1,83
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.135
|1,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|556
|1,21
|BIST TEKNOLOJİ
|1.747
|1,35
|BIST BİLİŞİM
|825
|1,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.065
|1,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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