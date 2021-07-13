Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ3.991-1,70BIST TEKSTİL, DERİ899-0,82BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.991
|-1,70
|BIST TEKSTİL, DERİ
|899
|-0,82
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|914
|-1,21
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.128
|0,07
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|549
|-0,70
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.068
|-1,95
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.835
|-1,35
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.059
|-0,38
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.603
|-0,39
|BIST SINAİ
|2.394
|-0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.833
|-0,54
|BIST TEKSTIL, DERİ
|899
|-0,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.393
|-0,81
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.818
|-0,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.642
|-0,76
|BIST METAL ANA
|5.044
|-0,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.429
|-0,80
|BIST MADENCİLİK
|1.422
|-0,69
|BIST HİZMETLER
|1.093
|0,00
|BIST ELEKTRİK
|77
|-0,37
|BIST ULAŞTIRMA
|1.744
|-0,30
|BIST TURİZM
|319
|-3,55
|BIST TİCARET
|2.990
|0,66
|BIST İLETİŞİM
|386
|0,22
|BIST SPOR
|1.062
|-1,64
|BIST İNŞAAT
|1.646
|-0,66
|BIST MALİ
|1.295
|-0,28
|BIST BANKA
|1.214
|-0,42
|BIST SİGORTA
|5.086
|-0,75
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|914
|-1,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.128
|0,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|549
|-0,70
|BIST TEKNOLOJİ
|1.733
|-0,80
|BIST BİLİŞİM
|815
|-1,04
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.068
|-1,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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