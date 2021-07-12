Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.139-1,74BIST TEKSTİL, DERİ922-1,28BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.139
|-1,74
|BIST TEKSTİL, DERİ
|922
|-1,28
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|942
|-0,90
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.143
|-0,62
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|558
|-0,16
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.110
|-1,21
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.969
|-0,95
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.075
|0,93
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.632
|-0,24
|BIST SINAİ
|2.444
|-0,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.862
|-0,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|922
|-1,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.428
|-1,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.860
|-0,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.673
|-0,95
|BIST METAL ANA
|5.157
|1,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.494
|-0,97
|BIST MADENCİLİK
|1.456
|-1,42
|BIST HİZMETLER
|1.108
|-1,14
|BIST ELEKTRİK
|79
|-0,99
|BIST ULAŞTIRMA
|1.778
|-0,97
|BIST TURİZM
|338
|4,28
|BIST TİCARET
|3.024
|-1,25
|BIST İLETİŞİM
|389
|-1,39
|BIST SPOR
|1.106
|0,04
|BIST İNŞAAT
|1.649
|-1,84
|BIST MALİ
|1.315
|0,09
|BIST BANKA
|1.232
|1,02
|BIST SİGORTA
|5.168
|-0,76
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|942
|-0,90
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.143
|-0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|558
|-0,16
|BIST TEKNOLOJİ
|1.785
|-0,62
|BIST BİLİŞİM
|843
|-0,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.110
|-1,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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