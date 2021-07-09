Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.204-1,11BIST TEKSTİL, DERİ937-0,49BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.204
|-1,11
|BIST TEKSTİL, DERİ
|937
|-0,49
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|941
|-1,73
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.147
|-0,37
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|560
|-1,45
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.121
|-0,87
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.016
|-0,18
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.062
|-0,19
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.633
|0,58
|BIST SINAİ
|2.441
|0,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.868
|-0,55
|BIST TEKSTIL, DERİ
|937
|-0,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.434
|-0,97
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.868
|0,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.670
|-0,37
|BIST METAL ANA
|5.046
|1,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.523
|-0,18
|BIST MADENCİLİK
|1.486
|1,23
|BIST HİZMETLER
|1.117
|-0,18
|BIST ELEKTRİK
|80
|-0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|1.805
|-0,14
|BIST TURİZM
|325
|-1,00
|BIST TİCARET
|3.047
|0,33
|BIST İLETİŞİM
|390
|-0,43
|BIST SPOR
|1.106
|-1,19
|BIST İNŞAAT
|1.681
|-0,95
|BIST MALİ
|1.311
|-0,46
|BIST BANKA
|1.217
|-0,22
|BIST SİGORTA
|5.195
|0,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|941
|-1,73
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.147
|-0,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|560
|-1,45
|BIST TEKNOLOJİ
|1.801
|-0,25
|BIST BİLİŞİM
|857
|-0,30
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.121
|-0,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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