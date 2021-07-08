Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.296-0,69BIST TEKSTİL, DERİ953-0,14BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.296
|-0,69
|BIST TEKSTİL, DERİ
|953
|-0,14
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|966
|1,09
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.160
|-0,54
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|572
|-1,02
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.139
|0,29
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.055
|-1,14
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.068
|-0,73
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.644
|-0,67
|BIST SINAİ
|2.457
|-0,67
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.889
|-0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|953
|-0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.460
|-0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.884
|-0,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.684
|-0,60
|BIST METAL ANA
|5.063
|-0,86
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.539
|-1,15
|BIST MADENCİLİK
|1.481
|-0,81
|BIST HİZMETLER
|1.125
|-0,38
|BIST ELEKTRİK
|80
|0,01
|BIST ULAŞTIRMA
|1.816
|-1,18
|BIST TURİZM
|332
|-0,88
|BIST TİCARET
|3.054
|-0,07
|BIST İLETİŞİM
|394
|-0,92
|BIST SPOR
|1.125
|0,24
|BIST İNŞAAT
|1.703
|0,77
|BIST MALİ
|1.325
|-0,63
|BIST BANKA
|1.226
|-0,72
|BIST SİGORTA
|5.199
|-0,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|966
|1,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.160
|-0,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|572
|-1,02
|BIST TEKNOLOJİ
|1.818
|0,43
|BIST BİLİŞİM
|869
|1,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.139
|0,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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