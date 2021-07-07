Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3600,18BIST TEKSTİL, DERİ9580,87BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.360
|0,18
|BIST TEKSTİL, DERİ
|958
|0,87
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|973
|0,34
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.167
|0,44
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|577
|-0,24
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.143
|-0,23
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.175
|0,31
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.077
|1,14
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.648
|0,20
|BIST SINAİ
|2.469
|0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.903
|0,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|958
|0,87
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.472
|0,85
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.887
|0,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.691
|0,43
|BIST METAL ANA
|5.088
|-0,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.566
|0,37
|BIST MADENCİLİK
|1.489
|-0,17
|BIST HİZMETLER
|1.132
|0,65
|BIST ELEKTRİK
|80
|0,82
|BIST ULAŞTIRMA
|1.842
|-0,20
|BIST TURİZM
|337
|0,90
|BIST TİCARET
|3.076
|1,02
|BIST İLETİŞİM
|397
|0,69
|BIST SPOR
|1.106
|1,20
|BIST İNŞAAT
|1.695
|0,17
|BIST MALİ
|1.336
|0,59
|BIST BANKA
|1.236
|1,12
|BIST SİGORTA
|5.263
|-0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|973
|0,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.167
|0,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|577
|-0,24
|BIST TEKNOLOJİ
|1.819
|1,60
|BIST BİLİŞİM
|862
|2,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.143
|-0,23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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