Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3700,17BIST TEKSTİL, DERİ9510,86BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.370
|0,17
|BIST TEKSTİL, DERİ
|951
|0,86
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|983
|0,20
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.167
|-0,08
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|579
|0,59
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.146
|1,68
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.183
|0,12
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.077
|0,35
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.663
|0,13
|BIST SINAİ
|2.485
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.907
|0,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|951
|0,86
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.456
|-0,64
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.898
|0,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.696
|0,17
|BIST METAL ANA
|5.145
|0,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.594
|0,42
|BIST MADENCİLİK
|1.499
|-0,13
|BIST HİZMETLER
|1.128
|0,25
|BIST ELEKTRİK
|80
|1,74
|BIST ULAŞTIRMA
|1.871
|0,04
|BIST TURİZM
|337
|-0,20
|BIST TİCARET
|3.050
|0,23
|BIST İLETİŞİM
|393
|-0,13
|BIST SPOR
|1.095
|-0,18
|BIST İNŞAAT
|1.695
|0,19
|BIST MALİ
|1.337
|0,21
|BIST BANKA
|1.237
|0,36
|BIST SİGORTA
|5.258
|0,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|983
|0,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.167
|-0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|579
|0,59
|BIST TEKNOLOJİ
|1.809
|0,05
|BIST BİLİŞİM
|852
|0,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.146
|1,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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