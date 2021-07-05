Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3420,86BIST TEKSTİL, DERİ9411,45BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.342
|0,86
|BIST TEKSTİL, DERİ
|941
|1,45
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|981
|3,12
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.167
|1,09
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|575
|0,99
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.120
|2,37
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.184
|0,74
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.059
|0,75
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.651
|0,39
|BIST SINAİ
|2.468
|0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.890
|0,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|941
|1,45
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.467
|1,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.886
|1,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.693
|1,65
|BIST METAL ANA
|5.076
|-0,07
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.573
|0,70
|BIST MADENCİLİK
|1.517
|-0,01
|BIST HİZMETLER
|1.120
|0,38
|BIST ELEKTRİK
|77
|1,43
|BIST ULAŞTIRMA
|1.865
|1,61
|BIST TURİZM
|339
|-1,07
|BIST TİCARET
|3.030
|0,14
|BIST İLETİŞİM
|393
|-0,17
|BIST SPOR
|1.074
|1,14
|BIST İNŞAAT
|1.695
|-0,69
|BIST MALİ
|1.326
|0,97
|BIST BANKA
|1.215
|0,79
|BIST SİGORTA
|5.239
|0,82
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|981
|3,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.167
|1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|575
|0,99
|BIST TEKNOLOJİ
|1.798
|1,05
|BIST BİLİŞİM
|842
|0,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.120
|2,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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