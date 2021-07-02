Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.286-1,04BIST TEKSTİL, DERİ917-0,64BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.286
|-1,04
|BIST TEKSTİL, DERİ
|917
|-0,64
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|950
|2,01
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.149
|0,62
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|564
|-0,02
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.093
|1,98
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.084
|-0,49
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.051
|-0,64
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.636
|-0,56
|BIST SINAİ
|2.436
|-0,22
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.871
|0,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|917
|-0,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.445
|-0,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.852
|-0,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.655
|-0,93
|BIST METAL ANA
|5.050
|0,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.505
|0,34
|BIST MADENCİLİK
|1.529
|-3,27
|BIST HİZMETLER
|1.114
|-0,33
|BIST ELEKTRİK
|76
|0,33
|BIST ULAŞTIRMA
|1.836
|0,35
|BIST TURİZM
|350
|-1,45
|BIST TİCARET
|3.009
|-0,01
|BIST İLETİŞİM
|393
|-1,12
|BIST SPOR
|1.066
|-1,11
|BIST İNŞAAT
|1.728
|-0,93
|BIST MALİ
|1.309
|0,02
|BIST BANKA
|1.206
|-0,64
|BIST SİGORTA
|5.190
|-0,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|950
|2,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.149
|0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|564
|-0,02
|BIST TEKNOLOJİ
|1.774
|-0,04
|BIST BİLİŞİM
|830
|0,81
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.093
|1,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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