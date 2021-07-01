Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3070,79BIST TEKSTİL, DERİ9181,54BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.307
|0,79
|BIST TEKSTİL, DERİ
|918
|1,54
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|937
|-0,03
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.138
|1,68
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|562
|2,02
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.071
|-0,85
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.128
|1,28
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.052
|0,89
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.642
|0,99
|BIST SINAİ
|2.439
|1,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.876
|0,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|918
|1,54
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.431
|1,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.853
|1,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.663
|0,27
|BIST METAL ANA
|5.058
|0,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.484
|1,77
|BIST MADENCİLİK
|1.584
|1,25
|BIST HİZMETLER
|1.119
|0,87
|BIST ELEKTRİK
|76
|1,27
|BIST ULAŞTIRMA
|1.792
|1,08
|BIST TURİZM
|357
|3,84
|BIST TİCARET
|3.031
|0,37
|BIST İLETİŞİM
|401
|1,24
|BIST SPOR
|1.079
|0,24
|BIST İNŞAAT
|1.741
|1,41
|BIST MALİ
|1.303
|1,36
|BIST BANKA
|1.206
|0,83
|BIST SİGORTA
|5.220
|1,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|937
|-0,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.138
|1,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|562
|2,02
|BIST TEKNOLOJİ
|1.765
|0,90
|BIST BİLİŞİM
|819
|1,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.071
|-0,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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